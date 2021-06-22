Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların yorucu maratonu bu hafta noktalanacak. YKS 2021, 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. Sınava girecek olanlar ise maske zorunluluğu bulunup bulunmadığını araştırıyor. YKS’de maske zorunlu mu?

YKS’de maske takmak zorunlu mu? YKS sırasında maske takılacak mı?

Milyonların merak ettiği ‘maske zorunluluğu’ konusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, sınav binasına girişte maskenin zorunlu olduğunu, öğrencilerin sınav esnasında ise isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini belirtti. Ayrıca Aygün, gözetmenler ve sınav görevlilerinin maskelerini çıkartmalarının yasak olduğunu belirtti.