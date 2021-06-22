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Eğitim YKS’de maske takmak zorunlu mu? YKS sırasında maske takılacak mı?
Eğitim

YKS’de maske takmak zorunlu mu? YKS sırasında maske takılacak mı?

YKS’de maske takılıyor mu? Geçen sene olduğu gibi bu yıl da YKS, koronavirüs gölgesinde geçecek. Sınava girecek olan adaylar ise sık sık ‘Maske takmak zorunlu mu?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, YKS’ye girişte maske takılacak mı? Sınav sırasında maske takmak zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 12:37:00 -
YKS’de maske takmak zorunlu mu? YKS sırasında maske takılacak mı?

Üniversiteye yerleşmek isteyen adayların yorucu maratonu bu hafta noktalanacak. YKS 2021, 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak. Sınava girecek olanlar ise maske zorunluluğu bulunup bulunmadığını araştırıyor. YKS’de maske zorunlu mu?

YKS’de maske takmak zorunlu mu? YKS sırasında maske takılacak mı?

Milyonların merak ettiği ‘maske zorunluluğu’ konusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, sınav binasına girişte maskenin zorunlu olduğunu, öğrencilerin sınav esnasında ise isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini belirtti. Ayrıca Aygün, gözetmenler ve sınav görevlilerinin maskelerini çıkartmalarının yasak olduğunu belirtti.

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YKS'de kalem silgi veriliyor mu? YKS’ye kalem götürmek yasak mı?

Eğitim

YKS'de kalem silgi veriliyor mu? YKS’ye kalem götürmek yasak mı?

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