Üniversite sınavı heyecanı milyonları sarmışken YKS’ye giderken adaylar yanlarına kalem silgi almaları gerekip gerekmediğini merak ediyor. YKS’ye hangi kalem götürülmeli?

YKS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? YKS’ye su götürmek yasak mı?

ÖSYM sınav için adayların kalem, silgi, kalemtıraş getirmesini istemiyor. YKS kılavuzunda konu hakkında, “Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya,araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir” ifadeleri yer alıyor.