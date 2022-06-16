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Eğitim YKS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? YKS’ye su götürmek yasak mı?
Eğitim

YKS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? YKS’ye su götürmek yasak mı?

ÖSYM sınavlarda su kalem veriyor mu? Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav öncesinde adaylar kalem, silgi, peçete gibi ihtiyaçları yanlarında bulundurmalarının sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki, YKS sırasında kalem veriliyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-16 18:59:00 -
YKS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? YKS’ye su götürmek yasak mı?

Üniversite sınavı heyecanı milyonları sarmışken YKS’ye giderken adaylar yanlarına kalem silgi almaları gerekip gerekmediğini merak ediyor. YKS’ye hangi kalem götürülmeli?

YKS’de kalem silgi dağıtılıyor mu? YKS’ye su götürmek yasak mı?

ÖSYM sınav için adayların kalem, silgi, kalemtıraş getirmesini istemiyor. YKS kılavuzunda konu hakkında, “Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya,araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir” ifadeleri yer alıyor.

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