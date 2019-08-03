YKS’de ilk 20 binde 119 Bursalı İmam Hatip öğrencisi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklamasının ardından sınavda ilk 20 binlik sıralamada Bursalı 119 İmam Hatip Lisesi öğrencisi yer aldı.

Hasan Özan Bursa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda ilk 20 binlik sıralamada yer bulan Bursalı 119 İmam – Hatip Lisesi öğrencisi, Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (BİHMED)düzenlediği kahvaltı organizasyonunda buluştu. Gölpark Sosyal Tesisleri’nde organizasyona Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BİHMED Başkanı Kadir Oruç, AK Parti Bursa İl Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve sınavda ilk 20 bine girmeyi başaran öğrencilerin yanı sıra eğitim camiasından isimler katıldı.



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