0553 313 94 23

YKS’de ilk 20 binde 119 Bursalı İmam Hatip öğrencisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklamasının ardından sınavda ilk 20 binlik sıralamada Bursalı 119 İmam Hatip Lisesi öğrencisi yer aldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:57
YKS’de ilk 20 binde 119 Bursalı İmam Hatip öğrencisi

 Hasan Özan  Bursa 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda ilk 20 binlik sıralamada yer bulan Bursalı 119 İmam – Hatip Lisesi öğrencisi, Bursa İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (BİHMED)düzenlediği kahvaltı organizasyonunda buluştu.  

Gölpark Sosyal Tesisleri’nde organizasyona Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BİHMED Başkanı Kadir Oruç, AK Parti Bursa İl Yardımcısı Mustafa Sayılgan ve sınavda ilk 20 bine girmeyi başaran öğrencilerin yanı sıra eğitim camiasından isimler katıldı.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:57
  1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  2. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Gölpark Sosyal Tesisleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam vurularak öldürüldü
    1. Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam..
    2. Akit’in çağrısı sonrası MEB rakamları..
    3. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    4. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    5. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    7. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    8. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    9. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    10. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    11. TL ile ihracatta rekor
    12. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    13. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    14. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    15. Bingöl’de en tatlı hasat
    16. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    17. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    18. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    19. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    20. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    21. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    22. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    23. Milletlerarası anlaşmalar
    24. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    25. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    26. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    27. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    28. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
    29. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
    30. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız