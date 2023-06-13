YKS’de 3.5 milyon aday ter dökecek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu belirterek, "Sınava başvurular, 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunuyor" ifadesini kullandı.

Ersoy, 2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklamasında, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

YKS'nin KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacağını vurgulayan Ersoy, YKS oturumlarına katılacak aday sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "YKS'nin 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizce'den 316 bin 572, Arapça'dan 13 bin 774, Almanca'dan 4 bin 705, Fransızca'dan bin 745, Rusça'dan bin 218 kişi sınava girecek. Sınav, bin 434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak."

561 bini aşkın aday yükseköğretim öğrencisi

Bayram Ali Ersoy, bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.

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Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısının ise 1 milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, "Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 oldu" dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, en genç ve en yaşlı adaylara ilişkin, "2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır" bilgisini aktardı.