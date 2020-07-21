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Aktüel

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:47:52 -
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

ANKARA (AA) - ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımladı.

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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