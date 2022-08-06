Üniversite sınavı 18-19 Haziran’da gerçekleşti. Sonuçlar ise 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Tercih heyecanı ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yaşandı. Tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler bu kez, sonuçlara çevrildi. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yaptı. Sonuçlar ise ÖSYM’nin sonuç sitesi üzerinden yayımlanacak. Yerleştirme sonuçlarının yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Üniversite online kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu sebeple sonuçların ayın 20’sine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.