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Eğitim YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS 2022 sonuç sorgula:
Eğitim

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS 2022 sonuç sorgula:

Üniversite sınavına girenler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde YKS tercihlerini tamamladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite sınav sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır? YKS 2022 sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-09 17:28:00 -
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS 2022 sonuç sorgula:

Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınava girenlerin merakla beklediği sonuçlar 18 Temmuz Pazartesi günü ilan edildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS 2022 sonuç sorgula:

18 Temmuz’da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde tercihler yapıldı. Gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Henüz YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir bilgi verilmedi. Üniversite kayıtları 22 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple sonuçların 20 Ağustos’a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar sonuçlarına TC kimlik numaralarıyla birlikte ÖSYM’nin sonuç sayfasından ulaşabilecek.

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