YKS ve LGS adaylarına 92 bin ücretsiz yardımcı kaynak kitap

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri ve Akademi Lise öğrencilerine 92 bin ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtımına başladı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket eden ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere 2009 yılında Bilgievleri, 2015 yılında da Akademi Lise faaliyetlerine başlayarak destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Gençlik yapılanması içerisinde yer alan öğrencilerine yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımına başladı. Bilgievlerinde 58 bin ve Akademi Liselerde 34 bin olmak üzere toplamda 92 bin yardımcı kaynak kitap ücretsiz olarak öğrencilere verilecek. Kılavuz Gençlik programı bugün Kocaeli genelinde Bilgievlerinde 11 ilçede 17 merkezde ve Akademi Liselerde ise 9 ilçede 11 merkezde öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında hizmet veren Bilgievlerinde öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanması ve derslerdeki eksikliklerini gidermesi için yardımcı olunuyor. Bu çerçevede bu yıl kayıtlı 16 bin 957 öğrenciden 950 hazırlık öğrencisi ve 16 bin ilkokul-ortaokul ara sınıf öğrencisine toplamda 58 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapılacak. Lise ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında hizmet veren Akademi Liselerde öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanması ve derslerdeki eksikliklerini gidermesi için yardımcı olunuyor. Bu çerçevede bu yıl kayıtlı 4 bin 264 öğrenciden bin 827 üniversite hazırlık öğrencisi ve 2 bin 437 lise ara sınıf öğrencisine toplamda 34 bin yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapılacak.