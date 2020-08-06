Üniversite sınavı bu sene koronavirüs salgını gölgesinde yapıldı. Sonuçlar 27 Temmuz’da ilan edildi. Milyonların beklediği üniversite tercih dönemi ise bugün yani 6 Ağustos Perşembe günü başladı. Tercihler 14 Ağustos 2020’de sona erecek. İşte, üniversite tercihi yaparken izlemeniz gereken adımlar.

YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite sınavına giren milyonlar tercihleri yaparken hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. İşte, tercih yaparken izlemeniz gereken adımlar.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecektir?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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