YKS üniversite boş kontenjanları 2019 ek tercih taban puanları

2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre hiç bir önlisans ve lisans programlarına yerleşemeyen adayların beklediği ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri başladı. Ek tercihler 5 Eylül-11 Eylül tarih aralığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Başvuru ücreti 20 TL olacak. Başvuru ücreti ise 12 Eylül gün sonuna kadar ilgili banka hesaplarına yatırılabilecek. Peki ek yerleştirme ile öğrenci alan üniversiteler hangileri? ÖSYM 2019 YKS üniversite boş kontenjanları, YKS ek tercih taban puanları kaç?

Üniversite ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı ve ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Açıklamaya göre: Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2019 için tıklayınız