YKS TYT AYT interaktif soru çözümü canlı nasıl izlenecek?

ÖSYM YKS takvimine göre, 2021 YKS sınavı 26 ve 27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabine toplantısında alanan karar doğrultusunda 12. sınıfların 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. YKS sınavına hazırlana öğrencilere bir müjde de YKS TYT AYT interaktif soru çözümü konusunda geldi.

YKS interaktif soru çözümü ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat 2021 Pazartesi gününden 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

YKS'ya hazırlanan öğrenciler için interaktif katılım sağlayabilecekleri ve sorularını yöneltebilecekleri dijital bir platform oluşturuldu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu, 8 Şubat Pazartesi gününden 11 Haziran Cuma gününe kadar öğrencilerin hizmetinde olacak.

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