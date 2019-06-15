YKS TYT 2019 sınavı nasıldı? TYT Türkçe, Matematik Sosyal bilimler fen bilimleri testi soruları kolay mıydı?

ÖSYM tarafından yapılan 2019 YSK sınavının ilk turu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapıldı. 2019 TYT sınavında 120 soruyu çözen öğrenciler YSK TYT sınavı sorularını 135 dakikalık sürede çözmeye çalıştı. Peki TYT sınavı nasıldı? TYT sınav soruları kolay mıydı? 15 Haziran YKS sınav yorumları için öğrenciler neler söyledi. 2019 ÖSYM YKS TYT soruları zor muydu, kolay mıydı? TYT Türkçe testi nasıldı? YKS TYT sosyal bilimler testi soruları nasıldı? TYT Matematik testi soruları nasıldı? ÖSYM YKS fen bilimleri testi zor muydu kolay mıydı?

TYT sınavına giren öğrencilere öncelikle geçmiş olsun. TYT sınavı sonunda bitti. YKS TYT Türkçe testi kolay mıydı? YKS TYT matematikten ne sormuşlardı? TYT sosyal bilimler testi soruları nasıldı? TYT sınavı Türkçe ve matematik soruları zor muydu? İşte 15 Haziran YKS sınav yorumları! Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi. Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği sınav 135 dakika sürdü. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te uygulanacak.

YKS TYK sorular yorumları nasıldı?

Evet herşey bitmiş değil arkadaşlar AYT gelsin. TYT sınavına giren öğrencilerin bireysel ya da sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlara bakacak olursak, Türkçe ilk defa bizi şaşırttı. Türkçe bu sene zordu.

O nasıl matematikti öyle ya

Yetiştiremedik be

Mezunum geçen seneki matematik bu sınavında yanında 0-3 yaş kalır

Kendime gereksiz heyecan yaptım neyse güzel bir deneyimdi . DGS de görüşürüz

YKS TYT testlerinin hangileri zor hangileri kolaydı?

YKS'nin birinci oturumunda öğrenci yorumlarına baktığımızda soruların zor olduğu düşünülüyor. Matematik neydi öyle bi tek bana mı zor geldi. TYT sınavına giren yüzde 45’in bana göre en zor test Türkçe olduğunu söylemekte. Bana göre en zor fen bilimleri testiydi diyenlerin oranı yüzde 3, hayır bana göre TYT’nin en zor testi sosyal bilimlerdi diyenlerin oranı ise yüzde 3. Özetle 2019 TYT sınavının ana kader noktasını Türkçe ve matematik testi belirlemiş durumda.

Uzmanlara göre 2019 YKS TYT soruları zor muydu kolay mıydı?

TÜRKÇE: Türkçe soruları konusunda öğrencilerden gelen dönüşler sınavın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönünde. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklı. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlendi. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıktı. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtti. Sınav MEB kazanımlarına uygun.

MATEMATİK: MEB müfredatına uygun. Bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini değerlendiriyor. Uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9 ve10’uncu sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği görülüyor.

SOSYAL BİLİMLER: Tarih sorular müfredata uygun. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorular. Coğrafya soruları müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Felsefe de müfredata uygun. Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları MEB müfredatı ve bu sene ilk kez yayınlanan kazanım listesine uygun, konu dağılımı homojen.

FEN BİLİMLERİ: 2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan nitelikte. Kimya sınavı kolay sorulardan oluşuyor. Biyolojide soruları öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönünde.