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HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

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HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Xiaomi'nin Android 17 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 4'ün bilgileri sızdırıldı.

#1
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Xiaomi'nin Android 17 tabanlı HyperOS 4 sürümüne ait ilk bilgiler ortaya çıktı. Yeni arayüzün Liquid Glass tasarımı, Leica teması ve Rust tabanlı sistem uygulamalarıyla gelmesi bekleniyor.

#2
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre yeni sürüm, yalnızca görsel anlamda değil, altyapı tarafında da önemli değişiklikler sunacak. HyperOS 4'ün 2026'nın üçüncü çeyreğinde Xiaomi 18 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. MIUI dönemini tamamen kapatıyor...

#3
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 4, mevcut tasarım anlayışını geride bırakarak Liquid Glass adı verilen yeni bir arayüze geçiş yapacak. Bu tasarım dili; yarı saydam paneller, daha akıcı animasyonlar ve derinlik hissi oluşturan görsel efektler sunacak. Böylece Xiaomi, Android 17'nin beklenen tasarım çizgisiyle uyumlu yeni bir kullanıcı deneyimi hazırlıyor.

#4
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise Leica iş birliğinin yazılıma daha fazla entegre edilmesi olacak. Sızıntılara göre HyperOS 4, Leica'dan ilham alan renk paleti, özel simgeler, ışık ve gölge efektleri ile yeni sistem sesleri sunacak. Böylece Leica'nın yalnızca kamera tarafında değil, işletim sisteminin genel tasarımında da hissedilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Altyapıda ise Xiaomi'nin uzun süredir devam eden dönüşümü nihayet tamamlanıyor. Şirketin, temel sistem uygulamalarını Rust programlama diliyle yeniden geliştirdiği belirtiliyor. Bunun yanında Flutter tabanlı yeni kullanıcı arayüzü altyapısı sayesinde sistem uygulamalarında daha akıcı animasyonlar ve daha tutarlı bir kullanım deneyimi sunulacak.

#6
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Sızıntıya göre HyperOS 4, Xiaomi'nin "sıfır MIUI mirası" taşıyan ilk sürümü olabilir.

#7
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Donanimhabere göre; Daha önce HyperOS 3.1 ile Hava Durumu ve Galeri gibi bazı uygulamalarda eski MIUI bileşenleri kaldırılmıştı.

#8
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Yeni sürümle birlikte sistem genelindeki tüm eski MIUI kodlarının tamamen kaldırılması hedefleniyor. Öte yandan HyperOS 4'ten önce HyperOS 3.3 sürümü yayınlanacak.

#9
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Android 17 tabanını kararlı hale getirmeyi amaçlayan bu sürümün önemli bir tasarım değişikliği içermeyeceği, görsel yeniliklerin ve yeni özelliklerin ise doğrudan HyperOS 4 ile kullanıcılara sunulacağı belirtiliyor.

#10
Foto - HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Sızıntılar şimdilik resmi olarak doğrulanmış değil ancak HyperOS 4'ün Xiaomi'nin son yıllardaki en kapsamlı yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor.

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