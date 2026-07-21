HyperOS 4 sızdırıldı: Leica teması, Rust altyapısı ve yeni arayüz: MIUI dönemi kapanıyor

Arayüz tarafındaki bir diğer yenilik ise Leica iş birliğinin yazılıma daha fazla entegre edilmesi olacak. Sızıntılara göre HyperOS 4, Leica'dan ilham alan renk paleti, özel simgeler, ışık ve gölge efektleri ile yeni sistem sesleri sunacak. Böylece Leica'nın yalnızca kamera tarafında değil, işletim sisteminin genel tasarımında da hissedilmesi hedefleniyor.