YKS tercihleri başladı mı? 2024 YKS tercihleri ne zaman sona eriyor? YKS tercihi nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor.

Toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar tercihlerini 2 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek. Güncel 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bugün yayımlanacak. Tercih yapacakların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri ne zaman bitecek?

Tercih listelerini hazırlayan üniversite adayları, "YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor" sorularının yanıtlarını başta Google olmak üzere arama motorlarında araştırıyor. YKS tercihleri, bugün (25 Temmuz 2024 Perşembe) başlayacak ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek.

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor. “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

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