Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, "Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor" dedi.