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Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

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Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

Sultangazi'de bir giyim mağazasının indirimli ürünlerini almak için kuyruk oluşturan vatandaşlar yoğunluğa neden olurken, yaşanan izdiham nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirdi.

#1
Foto - Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

Sultangazi'de faaliyet gösteren bir giyim mağazasının düzenlediği uygun fiyatlı kıyafet kampanyasından yararlanmak isteyen çok sayıda kişi, açılış saatinden saatler önce mağazanın önünde toplandı. Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

#2
Foto - Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

1 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ Kalabalık nedeniyle 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı. Baygınlık geçiren kişiye mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti.

#3
Foto - Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

'DAHA BÜYÜK BİR İZDİHAM OLMAMASI İÇİN ERKEN AÇTIK'

#4
Foto - Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim

Mağaza sahibi Muhammet Soylu, "Her gün bu yoğunluğa şahidiz. Kalabalıkta zaman zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Daha büyük bir izdihama sebep olmamak için mağazamızı planladığımız saatten daha erken açtık. İnsanların uzun süre dışarıda beklemesini ve kalabalığın daha fazla artmasını istemedik. İmalatçı olduğumuz için ürünleri daha uygun fiyatlarla satışa sunabiliyoruz. Kar marjımızı da düşük tutuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız piyasanın altında kalıyor" dedi.

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