Böyle aldatıyorlar: Sosyal medyada tüp bebek skandalı

Tüp bebek tedavisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde tedavi sürecine ilişkin beklentileri etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, bazı paylaşımların bilimsel verilerden uzak ve ticari amaçlı olabildiğini belirterek, çiftlerin tedavi seçeneklerini uzman görüşü doğrultusunda değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Buyru, her hastanın durumunun farklı olduğuna dikkat çekerek, tedavide başarı şansının kişiye göre değişebileceğini ve ilk denemede gebelik elde edilememesinin umutsuzluğa kapılmak için yeterli bir neden olmadığını vurguladı. Sosyal medyadaki paylaşımlar gerçekçi olmayan beklentiler oluşturabiliyor Sosyal medyada sağlık alanında yapılan her paylaşımın bilgilendirme amacı taşımadığını belirten Prof. Dr. Buyru, bazı yayınların hasta sayısını ve ticari kazancı artırmaya yönelik olabildiğine dikkat çekti. Tüp bebek tedavisinin kesin sonuç verecekmiş gibi sunulmasının çiftlerde yanlış beklentilere yol açabildiğini ifade eden Buyru, "Sanki herkes kapıdan geçince gebe kalacakmış gibi bir izlenim oluşturuluyor" ifadelerini kullandı. Bu beklentiyle tedaviye başlayan çiftlerin ilk denemede başarısızlık yaşadıklarında umutsuzluğa kapılabildiğini kaydeden Buyru, bazı çiftlerin ekonomik nedenlerle, bazılarının ise yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle tedaviyi bıraktığını belirtti. İkinci veya üçüncü denemede gebelik şansı bulunabilecek çiftlerin de tedaviden vazgeçebildiğini vurgulayan Buyru, çiftlere gerçekçi bilgi verilmesi ve tedavi sürecinin bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.