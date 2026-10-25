  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yanından geçen vatandaş fotoğrafladı: Simit tezgahında şaşırtan KPSS notu Yargıtay noktayı koydu! Minibüs değnekçilerine kötü haber Mağaza sahibinin önlemi çaresi kaldı: Vatandaşları bayıltan indirim Sipariş bebek şebekesine operasyon! Kadınların yumurtalarını 80 euroya alıp devasa vurgun yapmışlar Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı! Böyle aldatıyorlar: Sosyal medyada tüp bebek skandalı Ilıcalı ‘Beni delirtiyor’ diyerek açıkladı! ‘Bu acun parayı bir anda nasıl buldu?’
Spor
5
Yeniakit Publisher
Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

El Clasico öncesi Real Madrid'den şok bir haber geldi. Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç öncesi deneyimli file bekçisi Thibaut Courtois’nın kadrodan çıkarıldı.

#1
Foto - Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Real Madrid’de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde kadroyu etkileyen önemli bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

Eflatun-beyazlı ekip, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.

#3
Foto - Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

COURTOIS KADRODAN ÇIKARILDI Real Madrid, Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Thibaut Courtois’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Grip geçiren deneyimli kaleci, bu gelişmenin ardından maç kadrosundan çıkarıldı.

#4
Foto - Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!

VOLOSHYN KADROYA ALINDI Courtois’nın yokluğunda Real Madrid’in kadrosuna genç kaleci Illia Voloshyn dahil edildi. İspanyol devi, Belçikalı kalecinin yerine Voloshyn’ın kadroya alındığını resmen açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
Gündem

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı. ..
Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı!
Gündem

Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Süper Haber TV’de fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Berat Albayrak..
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı
Gündem

Sivas’ta alkol dayatması! Yeni Parti’li Ulaş Karasu’dan akıllara zarar şarap çıkışı

Muhafazakâr yapısı ve manevi değerleriyle öne çıkan Sivas’ta, Valiliğin kayak merkezinde kamu huzurunu korumak adına alkol servisine izin ve..
Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Gündem

Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında korumasıyla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla daha önce gündeme getirilen görüntül..
Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu
Gündem

Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu

Yasa dışı üreme çetesinin lideri olarak soruşturma dosyasında yer alan Hacer T. İsimli şahıs etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23