Derbi öncesi şok haber: Yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı!
El Clasico öncesi Real Madrid'den şok bir haber geldi. Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç öncesi deneyimli file bekçisi Thibaut Courtois’nın kadrodan çıkarıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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El Clasico öncesi Real Madrid'den şok bir haber geldi. Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç öncesi deneyimli file bekçisi Thibaut Courtois’nın kadrodan çıkarıldı.
Real Madrid’de bu akşam Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesinde kadroyu etkileyen önemli bir gelişme yaşandı.
Eflatun-beyazlı ekip, Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois’nın grip nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu.
COURTOIS KADRODAN ÇIKARILDI Real Madrid, Barcelona ile oynanacak kritik mücadele öncesinde Thibaut Courtois’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Grip geçiren deneyimli kaleci, bu gelişmenin ardından maç kadrosundan çıkarıldı.
VOLOSHYN KADROYA ALINDI Courtois’nın yokluğunda Real Madrid’in kadrosuna genç kaleci Illia Voloshyn dahil edildi. İspanyol devi, Belçikalı kalecinin yerine Voloshyn’ın kadroya alındığını resmen açıkladı.
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