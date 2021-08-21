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Eğitim YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2021
Eğitim

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2021

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Tercih işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların ne zaman ayın kaçında açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman? Üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 09:17:00 -
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2021

Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklandı. Ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketlerinin ardından tercih işlemlerinin süreleri uzatıldı. 5 Ağustos’ta başlayan tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59’da sona erdi. Tercih işlemlerini yapanlar ise yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları 2021

Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

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