YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi

ÖSYM 2019 YKS sonuçlarını açıklamasından sonra binlerce üniversite adayı genç YKS üniversite tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında 2019 YKS taban puanları ve başarı sıralaması neticesinde yaptı. YKS tercih maratonunu tamamlayan üniversite adayları şimdi de YKS 2019 tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Adaylar ÖSYM 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?sorusunu sormakta. ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçlarını açıklamasının ardından üniversiteye yerleşmeye hak kazananlar için ise üniversite kayıt heyecanı başlayacak. 2019 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt başvuru tarihi sorgulanacak. Üniversite kayıtlarının yapılmasıyla birlikte de bu kez adayların kalacağı yurtlar için arayışlar başlayacak. Burada da devreye Kredi Yurtlar Kurumu yani KYK devreye girecek. Peki 2019 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak 2019? ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçları haberleri.

2019 YKS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar 23 Temmuz- 29 Temmuz tarihleri arasında 1 hafta boyunca tercihlerini yaptı. Kendi başarı puanlarına yakın olan okulları tercih eden öğrenciler üniversitelerin taban puanlarını titizlikle inceledi. Yorucu geçen bir haftanın ardından sistem kapandı ve gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

"Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Geçtiğimiz dönemde YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihlerinde alındı 31 Ağustos tarihinde açıklandı.

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. YKS yerleştirme sonuçları için henüz tarih belli değil. ÖSYM tarafından yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler öncelikle kazandıkları üniversiteye internet üzerinden kayıt yaptıracaklar. Ardından kazandıkları üniversite tarafından istenen belgeleri hazırlayıp 23 Ağustos’a kadar teslim edecekler. Yani üniversite kayıtları 19 – 23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

KYK yurt başvuruları ne zaman? 2019 KYK burs kredi başvuruları tarihi belli oldu mu?