YKS tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinden öğrenebileceklerdi" denildi.