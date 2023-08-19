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Eğitim YKS tercih sonuçları açıklandı
Eğitim

YKS tercih sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 21:17:00 -
YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden 19 Ağustos 2023 tarihinden öğrenebileceklerdi" denildi.

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