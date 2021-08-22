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Eğitim YKS tercih sonuçları 2021 | Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

YKS tercih sonuçları 2021 | Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları | Üniversite tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59'da sona erdi. Tercih yapan adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 21:27:00 -
YKS tercih sonuçları 2021 | Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca kişi 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS’ye girdi. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Sonuçlarla birlikte tercih işlemleri başladı. Peki, tercihler ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2021 | Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebilecek. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Öte yandan ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

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