Milyonlarca kişi 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS’ye girdi. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Sonuçlarla birlikte tercih işlemleri başladı. Peki, tercihler ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları 2021 | Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebilecek. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. Öte yandan ÖSYM tarafından üniversite kayıt takvimi ise daha önce duyurulmuştu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.