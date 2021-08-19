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Eğitim YKS tercih sonuçları
Eğitim

YKS tercih sonuçları

Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde düzenlendi. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da açıklandı. Milyonlarca aday için tercih işlemleri ise 5 Ağustos’ta başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri hangi gün açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-19 13:12:00 -
YKS tercih sonuçları

Milyonlarca kişi hayallerini süsleyen üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için haziran ayında son derece kritik bir sınava girdi. YKS’ye girenler sonuçlarını 28 Temmuz’da öğrendi. Ardından tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise sonuçların ne zaman hangi gün ilan edileceğini merak ediyor. Peki, YKS yerleştirmeleri ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçları

5 Ağustos’ta başlayan tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

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