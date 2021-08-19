Milyonlarca kişi hayallerini süsleyen üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için haziran ayında son derece kritik bir sınava girdi. YKS’ye girenler sonuçlarını 28 Temmuz’da öğrendi. Ardından tercih işlemleri başladı. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise sonuçların ne zaman hangi gün ilan edileceğini merak ediyor. Peki, YKS yerleştirmeleri ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçları

5 Ağustos’ta başlayan tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ÖSYM’nin açıkladığı üniversite kayıt tarihleri göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.