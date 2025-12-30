Pezeşkiyan’dan Trump’a: Saldırırsanız bedeli ağır olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı açıklamasında her türlü saldırıya sert bir şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.

Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı: İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya cevabı sert ve pişmanlık verici olacaktır.

Katil İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti. İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirterek, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" cümlelerini kaydetmişti.