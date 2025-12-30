  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye’nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

‘Stepne’ kıymete bindi
Dünya Pezeşkiyan’dan Trump’a: Saldırırsanız bedeli ağır olur
Dünya

Pezeşkiyan’dan Trump’a: Saldırırsanız bedeli ağır olur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pezeşkiyan’dan Trump’a: Saldırırsanız bedeli ağır olur

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve İsrail liderlerinden gelen İran’a tekrar saldırma tehditlerine karşı sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin yaptığı açıklamasında her türlü saldırıya sert bir şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.

Pezeşkiyan açıklamasında şu cümleleri kaleme aldı: İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya cevabı sert ve pişmanlık verici olacaktır.

Katil İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünkü Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmişti. İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirterek, "İran yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı" cümlelerini kaydetmişti.

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü
İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Dünya

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti
İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Dünya

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23