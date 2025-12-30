İstanbul’da ulaşım devrimi: 35 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Sarıyer–Kilyos Tüneli Projesi’ni yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan polisler için başsağlığı dileyerek, terörün her türlüsünü güçlü şekilde kınadı.

Sarıyer–Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu Projesi’nde gelinen son aşamayı paylaşan Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, “Tünelimizin yapımını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

8,2 kilometrelik dev proje

Yapımına Mayıs 2022’de başlanan projenin, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 8,2 kilometre uzunluğa sahip olduğunu aktaran Uraloğlu, tünelin 2 geliş 2 gidiş şeritli, çift tüplü ve bölünmüş yol standardında inşa edildiğini ifade etti. Proje kapsamında 2 köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de yer alıyor.

Tünel kazılarında NATM ve TBM yöntemlerinin eş zamanlı kullanıldığını vurgulayan Uraloğlu, “Toplam 13 bin 715 metrelik çift tüp uzunluğunun yaklaşık yüzde 76’sını tamamladık. Sahada 191 makine ve 914 personel görev yapıyor” diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu’na hızlı ve güvenli erişim

Projenin İstanbul trafiği açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Sarıyer–Kilyos Tüneli sayesinde Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi iş ve finans merkezlerinin Kuzey Marmara Otoyolu’na doğrudan bağlanacağını söyledi.

Ayrıca İstanbul Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşımın hızlanacağını belirten Uraloğlu, Kilyos, Zekeriyaköy, Uskumruköy ve çevre mahallelerde yaşayanların kent merkezine erişiminin kolaylaşacağını ifade etti. Projenin, olası afet durumlarında acil tahliye ve yardım güzergâhı olarak da kritik rol oynayacağını vurguladı.

35 dakika 5 dakikaya inecek, milyarlarca lira tasarruf sağlanacak

Bakan Uraloğlu, Sarıyer–Kilyos Tüneli’nin kazanımlarını şu sözlerle özetledi:

“Bu projeyle seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 2,8 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3,3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu ise 32 bin ton azaltarak çevreye önemli katkı sunacağız.”

İstanbul’da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son halkalarından biri olan Nakkaş–Başakşehir Kesimi ile TEM Otoyolu’ndaki trafiğin rahatlayacağını, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.

Öte yandan Halkalı–İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı–Kapıkule hızlı tren hattı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demiryolu bağlantısı projelerinde de önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Uraloğlu, yeni demiryolu hattı için yaklaşık 6 milyar dolarlık finansman sürecinde sona gelindiğini açıkladı.