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Eğitim

YKS taban puanları 2020 2 yıllık 4 yıllık üniversite puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÖSYM tarafından ise 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile kontenjanları duyuruldu. Bu noktada, 2020 YKS üniversite tercihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Üniversite tercihi yapacak adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını, kontenjanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte YKS taban puanları 2020 2 yıllık 4 yıllık üniversite puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:33:00 -
YKS taban puanları 2020 2 yıllık 4 yıllık üniversite puanları, kontenjan ve başarı sıralaması

YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Adaylar, bu tarihler arasında, YÖK Atlas tercih robotu üzerinden elde ettiği bilgilere göre YKS tercih işlemlerini yapacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2020 üniversite taban puanları ve kontenjanları da erişime açıldı.

2020 YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖK atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, YÖK tarafından erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu, YKS tercihleri sürecinde adayların yardımına koşuyor.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

YKS taban puanları ve kontenjanları için tıklayın

Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

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