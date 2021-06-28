YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?
TYT, AYT soru ve cevapları yayınlandı mı? YKS 2021 oturumları YDT ile sona erdi. Yabancı Dil Testi’nin sona ermesiyle birlikte de sorular ve cevap anahtarı araştırılıyor. YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. İşte TYT, AYT soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...
YKS TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. Peki, YKS 2021 soruları yayınladı mı?
YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?
YKS sınavı bünyesinde yapılan TYT ve AYT oturumu soruları, cevap anahtarı 27 Haziran’da açıklandı. 2021 YKS sonuçları, açıklanma tarihi ÖSYM’nin sınav takviminde yayımlandı!
26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin doküman sayfasında yayınlandı. Öte yandan sınav merkezi, sınava giren adayların merak ettiği sorulara yanıt verdi!
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