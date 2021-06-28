TYT, AYT soru ve cevapları yayınlandı mı? YKS 2021 oturumları YDT ile sona erdi. Yabancı Dil Testi’nin sona ermesiyle birlikte de sorular ve cevap anahtarı araştırılıyor. YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. İşte TYT, AYT soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...