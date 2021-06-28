  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cildinizi ışıl ışıl yapacak 5 gıda
Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor! Görenler hayrete düşüyor
Yasin Suresi'nin hiç bilinmeyen sırları!
Altay'da başkan belli oldu
Eğitim YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?
Eğitim

YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?

TYT, AYT soru ve cevapları yayınlandı mı? YKS 2021 oturumları YDT ile sona erdi. Yabancı Dil Testi’nin sona ermesiyle birlikte de sorular ve cevap anahtarı araştırılıyor. YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu YKS sınavına katılan milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. İşte TYT, AYT soru ve cevap anahtarına ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-28 18:25:00 -
YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?

YKS TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları araştırılıyor. Peki, YKS 2021 soruları yayınladı mı?

YKS soru ve cevapları yayınlandı mı?

YKS sınavı bünyesinde yapılan TYT ve AYT oturumu soruları, cevap anahtarı 27 Haziran’da açıklandı. 2021 YKS sonuçları, açıklanma tarihi ÖSYM’nin sınav takviminde yayımlandı!

26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin doküman sayfasında yayınlandı. Öte yandan sınav merkezi, sınava giren adayların merak ettiği sorulara yanıt verdi!

YTY SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AYT SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay