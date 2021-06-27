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Eğitim YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS soruları nereden görülüyor?
Eğitim

YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS soruları nereden görülüyor?

YKS sorularına nereden nasıl bakılıyor? Milyonlarca öğrenci 26 ve 27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Sınavın ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, YKS soruları açıklandı mı? YKS sorularına nereden bakılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-27 19:44:00 -
YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS soruları nereden görülüyor?

2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu YKS, 26 ve 27 Temmuz tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. Bugün gerçekleşen son oturumun ardından milyonlar soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarının açıklandığını duyurdu.

YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS soruları nereden görülüyor?

YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Milyonlarca öğrenci sınav sorularına ve cevap anahtarlarına nasıl nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. ÖSYM web sitesi üzerinden her oturumun soru ve cevaplarının yüzde 10’una ulaşabilirsiniz.

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