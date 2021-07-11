Üniversite sınavı 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapıldı. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS sonuçları hangi gün açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. Ancak ÖSYM zaman zaman sınavları önceden belirttiği tarihlerden daha önce açıklayabiliyor. ÖSYM sonuçları daha erken açıklarsa konuyla ilgili detaylar haberlerimizde yer alacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tercih tarihlerini de açıklayacaktır.

YKS barajı kaç?

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.