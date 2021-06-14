YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?
Üniversite sınavı olan YKS 2 oturum halinde yapılacak. 26 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS sınavına az bir süre kala adaylar YKS 2021 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, sonuçların YKS sınavından kaç gün sonra açıklanacağını merak ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?
YKS sınavında hedeflediğin puanı alarak dilediği üniversitelere yerleşmek isteyen öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. YKS sınavı için hazırlık içerisinde olan binlerce öğrenci ÖSYM'nin 2021 YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını merak ediyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanır?
YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS sınavı ve oturumları ne zaman yapılacak?
4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınan YKS başvuru işlemleri ardından YKS sınavının oturumları;
TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'de uygulanacak.