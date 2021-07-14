YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS sonuçları, tercih sürecine bir an önce başlamak için gün sayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AYT TYT oturumlarının yer aldığı 2021 YKS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
2021 YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite hayali kuran öğrencilerin üniversite tercih dönemini başlatacak olan YKS sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM üniversite sınav sonuçları için tarihi duyurdu. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.