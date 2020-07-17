YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. YKS sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları doğru değil.

YKS tercihleri ne zaman?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor.

TYT, AYT ve YDT ile lisans ve ön lisans programına yerleşecek olan üniversite adayları tercih sürecinin ne zaman başlayacağını sorgularken, ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 28 Temmuz'da sonuçların açıklandığı hafta sonra başlayacağı düşünülüyor. Sonuçların netleşmesiyle 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.