Üniversite sınavı 18-19 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, YKS sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 YKS ile birlikte baraj puan uygulaması kaldırıldı. Bu sebeple YKS’ye başvuranların sayısı 3 milyonu aştı. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağı duyuruldu.

Adaylara posta yoluyla sonuç gönderilmeyecek. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından TC kimlik numaranız ve şifreniz ile öğrenebilirsiniz. Adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını da merak ediyor. ÖSYM tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve kılavuzun yayımlanması bekleniyor.