  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

YKS sonuçları açıklandı mı? Son dakika YKS sorgula

YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Son dakika haberlerini yakından takip edenler için müjdeli haber verildi. Tercihlerin 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği sınavın detaylarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıkladı. İşte detaylar..

Yeniakit Publisher
2020-07-27 08:19:00 -
YKS sonuçları açıklandı mı? Son dakika YKS sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından yaptığı açıklamayla sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabileceğinin müjdesini verdi. Aygün twitter hesabından; "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı