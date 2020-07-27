YKS sonuçları açıklandı mı? Son dakika YKS sorgula
YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Son dakika haberlerini yakından takip edenler için müjdeli haber verildi. Tercihlerin 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği sınavın detaylarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıkladı. İşte detaylar..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter hesabından yaptığı açıklamayla sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabileceğinin müjdesini verdi. Aygün twitter hesabından; "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu.