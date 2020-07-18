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Eğitim

YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 YKS sonuç sorgula

27-28 Haziran’da gerçektirilen 2020 YSK sınav sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi için adrenalin artıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri yapılacak. Peki YKS sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:18:00 - 2020-07-18 17:19:45
YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 YKS sonuç sorgula

ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin henüz ne zaman yapılacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haber sayfamızda da olacaktır.

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