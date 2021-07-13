YKS sonuçları açıklandı mı?
YKS sınavı sonuçları ile ilgili bekleyiş sürüyor. 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilen YKS sınavına giren öğrencilerin gözleri YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu araması sıklaştı. Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. TYT - AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları açıklandı mı?
26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021'de ise AYT ile YDT sınavları gerçekleştirilmişti.
Üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar elektronik ortamda görünür olacak.
Adaylar T.C kimlik no ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi sitesine web üzerinden veya mobil üzerinden giriş yapıp sonucunu öğrenebilir.