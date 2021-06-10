YKS sınavında yanında olması gerekenler neler? YKS sınavına girerken yanında bulunmaması gerekenler neler?

Üniversite hayali kuran ve iyi bir üniversiteye girmek için YKS sınavına hazırlanan milyonlarca aday 26 ve 27 Haziran’da YKS sınavına girecek. YKS sınavının yaklaşmasıyla birlikte adaylar YKS sav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? sorusunu sormaktaydı. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) giriş belgelerini açıkladı. ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.

YKS sınavında yanında olması gerekenler neler?

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk, Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Hangi belgeler ile YKS sınavına girilir?

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

YKS sınavına girerken yanında bulunmaması gerekenler neler?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi araç gereçler ÖSYM tarafından sağlandığı için yanınızda bulunması yasaktır.

Sınavın yapıldığı her bir salonda en az bir adet duvar saati olduğundan yanınızda kol saati bulunmaması gerekiyor.

Çanta, cüzdan, cep telefonu, anahtar, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş vb. takılar;

Metal para gibi metal içerikli eşyalar(basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç),

Çeşitli plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar,

Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve her türlü elektronik/mekanik cihaz,

Kâğıt, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar.