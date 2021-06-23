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Eğitim YKS sınavında kaç kişi refakat edebilir? YKS sınavı pazar günü kaç refakatçi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?
Eğitim

YKS sınavında kaç kişi refakat edebilir? YKS sınavı pazar günü kaç refakatçi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?

YKS’ye gidenler sokağa çıkma izin belgesi mi almak zorunda? 26 ve 27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde üniversite sınavı gerçekleşecek. 81 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle YKS’ye gidecek olanlar ve refakatçileri kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını merak ediyor. Peki, YKS’ye giderken sokağa çıkma izin belgesi mi alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:22:00 -
YKS sınavında kaç kişi refakat edebilir? YKS sınavı pazar günü kaç refakatçi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sınavı 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Pazar günü 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu sebeple sınava girecek olan adaylar izin belgesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Peki, YKS’ye gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

YKS sınavında kaç kişi refakat edebilir? YKS sınavı pazar günü kaç refakatçi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde, 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlilerinin 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

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