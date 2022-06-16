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Eğitim YKS sınavına girişler saat kaça kadar açık?
Eğitim

YKS sınavına girişler saat kaça kadar açık?

2022 YKS saat kaçta başlayacak? Üniversite sınavına girecek olanlar sınav binasına saat kaça kadar giriş yapabileceklerini araştırıyor. Peki, YKS 1.oturum saat kaçta? YKS başladıktan sonra binaya öğrenci alınıyor mu? YKS’ye geç kalanlar binaya alınmıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-16 17:36:00 -
YKS sınavına girişler saat kaça kadar açık?

Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenleri heyecan sardı. Sınava girecek olanlar ise geç kalmaları durumunda ne yapabileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi ise sabah en geç saat kaçta sınav binasında olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, YKS sabah saat kaçta?

YKS sınavına girişler saat kaça kadar açık?

Üniversite sınavına girecek olanların pek çoğu geç kalmaktan, sınav sabahı aksilik yaşamaktan çekinir. Bu sebeple dakik olmak isterler. Bu sebeple sınavların saat kaçta başladığı sık sık araştırılır. Sınavın başlamadan 15 dakika öncesinde binaya girişler durduruluyor. Bu sebeple 10.15’te başlayacak birinci ve ikinci oturum için sınav binasına aday alımı saat 10.00’da sona erecek. 3.oturum ise Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. YDT için de 15.30’dan sonra kimse sınav binasına alınmayacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)            18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)         19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)                    19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

2022 YKS sınavına kaç kişi katıldı? YKS 2022 TYT AYT kaç kişi başvurdu?
2022 YKS sınavına kaç kişi katıldı? YKS 2022 TYT AYT kaç kişi başvurdu?

Eğitim

2022 YKS sınavına kaç kişi katıldı? YKS 2022 TYT AYT kaç kişi başvurdu?

 

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