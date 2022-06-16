Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenleri heyecan sardı. Sınava girecek olanlar ise geç kalmaları durumunda ne yapabileceklerini araştırıyor. Pek çok kişi ise sabah en geç saat kaçta sınav binasında olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, YKS sabah saat kaçta?

YKS sınavına girişler saat kaça kadar açık?

Üniversite sınavına girecek olanların pek çoğu geç kalmaktan, sınav sabahı aksilik yaşamaktan çekinir. Bu sebeple dakik olmak isterler. Bu sebeple sınavların saat kaçta başladığı sık sık araştırılır. Sınavın başlamadan 15 dakika öncesinde binaya girişler durduruluyor. Bu sebeple 10.15’te başlayacak birinci ve ikinci oturum için sınav binasına aday alımı saat 10.00’da sona erecek. 3.oturum ise Pazar günü saat 15.45’te başlayacak. YDT için de 15.30’dan sonra kimse sınav binasına alınmayacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika