2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Pazar günü gerçekleşecek oturumlarla tamamlanacak. Sınava girecek olanlar ne zamana kadar ders çalışmanın uygun olduğunu araştırıyor. Peki, sınavdan önce ne zamana kadar ders çalışılır?

YKS sınavı öncesinde ders çalışma ne zaman bırakılmalı? YKS öncesi son gün ders çalışılır mı?

Adaylar, YKS öncesinde ne zamana kadar ders çalışmaları gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar, stres ve kaygı sebebiyle adayların sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakması gerektiğini belirtiyor. Sınava bir gün kala ders çalışmanın, soru çözmenin bırakılması gerektiğini ifade eden eğitimciler, son gün son saate kadar çalışmanın kaygı düzeyini artıracağını ifade ediyor.