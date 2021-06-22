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Eğitim YKS sınavı öncesinde ders çalışma ne zaman bırakılmalı? YKS öncesi son gün ders çalışılır mı?
Eğitim

YKS sınavı öncesinde ders çalışma ne zaman bırakılmalı? YKS öncesi son gün ders çalışılır mı?

YKS’den önce ders çalışılır soru çözülür mü? Üniversite hayali kuran milyonlar 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek. Adaylar sınav öncesinde ders çalışmaya, soru çözmeye kaç gün öncesinde ara vermeleri gerektiğini araştırıyor. YKS’den bir gün önce soru çözülür mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 11:26:00 -
YKS sınavı öncesinde ders çalışma ne zaman bırakılmalı? YKS öncesi son gün ders çalışılır mı?

2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Pazar günü gerçekleşecek oturumlarla tamamlanacak. Sınava girecek olanlar ne zamana kadar ders çalışmanın uygun olduğunu araştırıyor. Peki, sınavdan önce ne zamana kadar ders çalışılır?

YKS sınavı öncesinde ders çalışma ne zaman bırakılmalı? YKS öncesi son gün ders çalışılır mı?

Adaylar, YKS öncesinde ne zamana kadar ders çalışmaları gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar, stres ve kaygı sebebiyle adayların sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakması gerektiğini belirtiyor. Sınava bir gün kala ders çalışmanın, soru çözmenin bırakılması gerektiğini ifade eden eğitimciler, son gün son saate kadar çalışmanın kaygı düzeyini artıracağını ifade ediyor.

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