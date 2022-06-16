YKS sınavı kaç saat sürüyor? 2022 YKS sınavı kaç dakika? TYT AYT YDT sınav soru dağılımı sınav süresi ne kadar?

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da, 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19 Haziran'da yapılacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere öğrenci almak için kritik önem taşıyan YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilecek.

2022 TYT AYT YDT sınav süresi ne kadar?

2022- YKS sınavına katılacan adaylar TYT ve AYT sınav süresini merak eder oldu. Temel Yeterlilik Testi'nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır. 2022-YKS soru dağılımları da yine adaylar tarafından merak ediliyor.

2022 TYT AYT YDT soru dağılımı nedir?

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.