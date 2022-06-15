YKS sınavı hafta sonu yapılacak

İlk oturumu ve en çok adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 135 dakika olan sınav süresi, bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak. TYT, 18 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak.

Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran’da saat 10.15’te başlayacak, adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

19 Haziran’da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve adayların 80 soru için 120 dakika süreleri olacak. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.