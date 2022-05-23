Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren milyonlar sınava ne kadar zaman kaldığını, oturum saat ve tarihlerini araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınav tarihi:

2022 YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde alındı. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Martta tamamlandı. Milyonlar şimdi ise gözlerini sınav tarihine çevirdi. YKS 2022 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple 8 Haziran'da YKS 2022 sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Kovid pozitif olanlar sınava alınacak mı?

Sınava girecek olan adaylar koronavirüs testleri pozitif olması halinde sınava alınıp alınmayacaklarını merak ediyor. Konu hakkında daha önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2022 YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde alındı. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Martta tamamlandı. Milyonlar şimdi ise gözlerini sınav tarihine çevirdi. YKS 2022 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise henüz açıklanmadı. ÖSYM genellikle sınadan 10 gün önce giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple 8 Haziran'da YKS 2022 sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi biraçıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz" denildi.