Üniversite giriş sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021, YKS sınav yerleri 2021, YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021 işte detaylar. YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. 2021 YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. TYT sınavı 26 Haziran'da, AYT ve YDT sınavı da 27 Haziran'da gerçekleşecek. Peki, YKS sınav giril belgesi açıklandı mı?

YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor. Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin 16 Haziran tarihinde açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. ÖSYM 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Üniversite kontenjanları

2020 üniversite kontenjanarı devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrılmıştı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verilmişti.