YKS sınav yerleri 2022 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM 2022 YKS sınav yeri sorgulama!

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

2022 YKS sınavı ne zaman saat kaçta?

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. 19 Haziran 2022 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. AYT sınavı, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT sınavı ise, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.

2022 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

YKS 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı, belgelerin Haziran ayında açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.