YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2021? YKS sınav ücreti ne zaman yatırılacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuru kılavuzunun yayımlandığını, başvuruların 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

2021 YKS ücreti ne kadar?

ÖSYM YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adlarıyla ayrı ayrı yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise zamlandı. 2020’de her bir sınavın ücreti 70 TL iken bu yıl girilecek sınavlar için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. 2021 YKS sınavına katılacak öğrencilerin pek çoğu istedikleri üniversitelere yerleştirilebilmek için TYT ve AYT’ye giriyor. Bu öğrenciler 180 TL başvuru ücreti ödeyecek.

TYT AYT YDS sınav ücreti ne kadar?

Yabancı dille alım yapan üniversiteleri tercih edecekler en az iki sınava gireceklerinden 180 TL ödeyecek. Farklı alanlarda tercih yapmayı düşünen ve dolayısıyla üç sınava da gireceklerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 270 TL olmuş olacak.

YKS sınavı başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

2021 YKS başvurusunda bulunmak için adaylar YKS başvuru ücretini mutlaka yatırmaları gerekiyor. YKS sınav ücretini yatırmayan adaylar başvuru işlemini gerçekleştiremiyor.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi.