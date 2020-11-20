YKS sınav tarihi açıklandı mı? 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? Mart ayında ilk vakaların görüldüğü koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler hayata geçti. Son haftalarda vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle salgına karşı yeni kısıtlamalar geldi. Buna göre, hafta sonları 10:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokacağa çıkma yasağı söz konusu olurken, yüz yüze eğitim ise yıl sonuna kadar online olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 Ocak’a kadar sınavların yapılmayacağını söyledi.

ÖSYM 2021-YKS TYT-AYT sınavı ne zaman? Yeni tedbirlerle birlikte LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrenciler, sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. MEB, 8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS sınavının 6 Haziran 2021’de yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS 2021 sınav tarihi açıklamasının ardından gözler YKS sınavına çevrildi.

2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınav tarihine ilişkin olarak ÖSYM’den henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM YKS sınav takvimini önümüzdeki haftalarda açıklaması beklenirken, üniversiteye hazırlanan adayların merakla beklediği YKS, 2021 yılında haziran ayında yapılması tahmin ediliyor. TYT Tarihi 19 Haziran 2021 Cumartesi, AYT’nin ise 20 Haziran’da yapılacağı tahmin edilmekte.

ÖSYM YKS sınav takvimi

2020 YKS sınavı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Son olarak ÖSYM YKS sınavını 27-28 Haziran’da yapmıştı. YKS sınav sonuçları ise 27 Temmuz’da açıklanmıştı. YKS tercihleri de 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM YKS tercih sonuçlarını 26 Ağustos 2020 tarihinde erişime açmıştı. Üniversite kayıt tarihleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.