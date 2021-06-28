Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler YKS ilk oturuma giriş yaptı. Sınav stresini geride bırakan öğrenciler artık ÖSYM'nin YKS sınavı sonucu için verdiği tarihi araştırıyor. YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavları bu hafta sonu gerçekleşti. Sınavın ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Netleri hakkında ön bilgi sahibi olan üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM takvimine göre, sonuçlar 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

YKS sonuçları nasıl öğrenilecek?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.