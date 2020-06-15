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Eğitim

YKS sınav giriş belgesiyle sınavı nerede gireceğim?

Son dakika ÖSYM 27-28 Haziran'da yapılacak olan YKS sınav giriş belgelerini açıkladı. Peki YKS sınav giriş belgesiyle sınavı nerede gireceğim? İşte 2020 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:13:00 - 2020-06-15 15:16:24
YKS sınav giriş belgesiyle sınavı nerede gireceğim?

ÖSYM, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. 2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

 YKS sınav giriş belgeleri için tıklayınız

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