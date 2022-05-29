Milyonlarca aday için geri sayım başladı. YKS öncesinde pek çok kişi sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS sınav giriş belgesi indir

Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürenler YKS sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. YKS 18-19 Haziran'da gerçekleşecek. Henüz YKS giriş belgeleri açıklanmadı. YKS'ye 10 gün kala giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor. YKS sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS üzerinden ulaşılabilecek.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 2022 (Pazar), 15.45, 120 dakika

ÖSYM çıkmış sınav sorularına nereden ulaşılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçmiş yıllara ait sınav sorularının erişime açıldığını açıkladı. Aygün, “ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız” açıklamasında bulundu.

ÖSYM çıkmış sorular sayfası için tıklayınız