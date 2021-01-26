YKS sınav başvuru tarihi | YKS başvuru ücreti 2021, YKS sınav ücreti 2021 AYT YDT

ÖSYB 2020 YKS başvurularını 6 Şubat -3 Mart tarihleri arasında almıştı. Yine geçtiğimiz yıl YKS sınav ücretleri de sadece TYT’ye girecek adaylar 70,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 140,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 210,00 TL yatırmıştı.

YKS 2021 ne zaman yapılıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak. YKS 2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak.

YKS başvuru ücreti 2021

YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021’den 18 Mart 2021 saat 23:59’a kadar. 2021 YKS sınav başvuru ücreti henüz açıklanmadı. ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte YKS 2021 sınav ücretleri de netlik kazanacak.

ÖSYM’den YKS sınavına ilişkin şu ifadelere yer verildi: Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Binalarında) yapılacaktır. Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin kapasitesi kadar adayın başvurusu alınacaktır. Kapasite dolduğunda başvuru tarihleri tamamlanmadan başvuru sonlandırılacaktır. Kapasite dolmadığı takdirde başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59'a kadar adayların başvuruları alınmaya devam edilecektir.

Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir.